Dos fuertes incendios arden en los Everglades, el mayor ecosistema natural de Florida

El más grande de los incendios en los Everglades se ubica en el condado de Broward y tiene una extensión de 1.942 hectáreas, según datos del Servicio Forestal de Florida, que indica que está contenido al 20 %.

El otro foco ígneo arde más al sur de Florida, en el condado de Miami-Dade, y ha quemado de momento 84 hectáreas de terreno, según las autoridades forestales, que lo han controlado al 30 %.

Ambos episodios generaron fuertes humaredas y la caída de cenizas, así como el corte de varias carreteras clave en la región.

Los Everglades se ubican en el extremo sur de Florida y forman un ecosistema de humedales subtropicales compuesto de manglares, praderas de hierba y bosques, lo que valió su inscripción como Patrimonio Mundial de la Unesco.

Además de estos dos incendios, Florida registra actualmente 58 fuegos, de los cuales 25 están activos, principalmente en el norte del estado.

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Un origen habitual de este tipo de fuegos en Florida es la caída de rayos en sus vastos campos. Este estado es uno de los que registran el mayor número de estos impactos por año en Estados Unidos.

Florida atraviesa en esta época del año su estación seca, lo que agrava el riesgo de incendio, y ya vivió varias oleadas similares en los últimos meses.

En lo que va de año, los incendios forestales en Estados Unidos ya han afectado al doble del territorio que en el mismo lapso de 2025, con 24.222 siniestros que dañaron más de 747.000 hectáreas hasta el pasado 1 de mayo, conforme al National Interagency Fire Center del Gobierno federal.