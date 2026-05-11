EEUU se desmarca de declaración de ONU sobre migración: "Queremos fomentar la remigración"

"Nuestro objetivo no es 'gestionar' la migración, sino fomentar la remigración", aseguró en un comunicado el Departamento de Estado.

El concepto de remigración, que defiende la expulsión masiva de inmigrantes y sus descendientes y está ligado con la teoría conspirativa del 'gran remplazo', se asocia a los círculos más radicalizados de la extrema derecha europea.

Cobró especialmente en las últimas campañas electorales de Alternativa para Alemania (AfD), pero también ha sido utilizado por otros líderes europeos.

EE.UU. dijo que no respaldará "la declaración de 'avances' del 8 de mayo", adoptada en el Foro de Revisión de la Migración Internacional (FEMI), una reunión celebrada la semana pasada entre Estos miembros y representantes de la sociedad civil en la Asamblea General de la ONU para revisar los progresos realizados sobre el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

"No hubo nada 'seguro', 'ordenado' ni 'normal'", afirmó el Departamento tras acusar a la ONU y "a sus socios" de "impulsar la inmigración masiva", que, según dice, "ha devastado a las comunidades estadounidenses".

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Washington no está adherido a este pacto no vinculante después de que Donald Trump lo rechazara durante su primer mandato.

"Abrir nuestras puertas a la migración masiva fue un grave error que amenaza la cohesión de nuestras sociedades y el futuro de nuestros pueblos", afirmó el Departamento.

Y añadió: "Trump se centra en los intereses de los estadounidenses, no en los de los extranjeros ni en los de los burócratas globalistas. EE.UU. no apoyará un proceso que imponga, de forma abierta o encubierta, directrices, normas o compromisos que limiten el derecho soberano y democrático del pueblo estadounidense a tomar decisiones en el mejor interés de nuestro país.

Entre otras cosas, el documento adoptado durante el foro, reclama rutas de migración más seguras y pide reforzar la protección de los niños y mujeres migrantes.