El activista español Saif Abukeshek anuncia acciones legales por su "secuestro" en Israel

Abukeshek agradeció en una rueda de prensa en Barcelona a la sede de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) su "apoyo y capacidad de movilizar a todo el movimiento sindicalista".
El activista pidió a todos los sindicatos que sigan "juntándose y defendiendo la lucha por el pueblo palestino" y animó a participar en la movilización del próximo fin de semana en Barcelona para demostrar que "seguimos pendientes de lo que pasa en Palestina".
Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila fueron los dos únicos activistas de la Flotilla conducidos a Israel de los 175 que fueron capturados por el Ejército israelí en aguas internacionales (el resto fueron desembarcados en las costas griegas).
Abukeshek voló a Barcelona el pasado domingo por la tarde después de haber sido deportado por Israel a través del paso de Taba, en Egipto.