El activista español Saif Abukeshek anuncia acciones legales por su "secuestro" en Israel

Barcelona, 11 may (EFE).- El activista palestino-español Saif Abukeshek, miembro de la Global Sumud Flotilla y que aterrizó en Barcelona el pasado domingo tras estar diez días detenido por Israel y en huelga de hambre, anunció este lunes que emprenderá acciones legales para denunciar el "secuestro" que sufrió por parte de Israel.