Mundo
11 de mayo de 2026 a la - 14:40

El activista español Saif Abukeshek anuncia acciones legales por su "secuestro" en Israel

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Barcelona, 11 may (EFE).- El activista palestino-español Saif Abukeshek, miembro de la Global Sumud Flotilla y que aterrizó en Barcelona el pasado domingo tras estar diez días detenido por Israel y en huelga de hambre, anunció este lunes que emprenderá acciones legales para denunciar el "secuestro" que sufrió por parte de Israel.

Por EFE

Abukeshek agradeció en una rueda de prensa en Barcelona a la sede de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) su "apoyo y capacidad de movilizar a todo el movimiento sindicalista".

El activista pidió a todos los sindicatos que sigan "juntándose y defendiendo la lucha por el pueblo palestino" y animó a participar en la movilización del próximo fin de semana en Barcelona para demostrar que "seguimos pendientes de lo que pasa en Palestina".

Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila fueron los dos únicos activistas de la Flotilla conducidos a Israel de los 175 que fueron capturados por el Ejército israelí en aguas internacionales (el resto fueron desembarcados en las costas griegas).

Abukeshek voló a Barcelona el pasado domingo por la tarde después de haber sido deportado por Israel a través del paso de Taba, en Egipto.