El alcalde de Estambul califica de "basura" su acusación por "espionaje" en nuevo juicio

"Esto es un asesinato de la justicia. El escrito de acusación son 159 páginas y es todo basura. Basura y fotocopias", dijo Imamoglu en su discurso de defensa en la primera sesión del juicio, celebrado en la prisión de Silivri en Estambul.

Recordó que el fiscal que firma la acusación ha sido promocionado a un alto cargo judicial y que el fiscal jefe que lo supervisó, Akin Gürlek, fue nombrado ministro de Justicia el pasado febrero.

"Haré una advertencia importante: Este Estado está en riesgo. Un ministro de Justicia de este tipo daña los fundamentos de Turquía", aseguró Imamoglu.

Imamoglu arrebató en las elecciones de 2019 la Alcaldía de Estambul al partido islamista AKP del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y fue reelegido en 2024.

El dirigente socialdemócrata, que aspiraba a disputar la presidencia a Erdogan en 2028, fue suspendido y encarcelado en marzo del año pasado bajo numerosas acusaciones de corrupción, sobornos y manipulación de licitaciones en diferentes casos por los que la Fiscalía pide para él 2.500 años de prisión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el caso que ha arrancado hoy, en el que la Fiscalía pide entre 15 y 20 años de cárcel, Imamoglu y otras tres personas están acusados de haber recopilado datos de los habitantes de Estambul para venderlos a unos servicios secretos extranjeros.

El periodista Merdan Yanardag, otro de los acusados, destacó en el juicio que la acusación no menciona ningún acto concreto de venta de datos y ni siquiera especifica de qué servicios secretos o de qué país se trataría.

El canal de televisión que dirigía Yanardag, Tele1, crítico con el Gobierno, fue intervenido tras la detención del periodista en octubre pasado.

El partido de Imamoglu, el socialdemócrata CHP, la principal formación opositora de Turquía, considera que las acusaciones son una maniobra política para evitar que el popular político pueda arrebatar en las urnas la presidencia a Erdogan.