El banco brasileño BTG Pactual gana un 42,3 % más en el primer trimestre

La facturación total del banco ascendió a 9.968 millones de reales (cerca de 2.033 millones de dólares), con un incremento del 34,3 % interanual.

La rentabilidad anualizada sobre los recursos propios medios (ROAE anualizado) se situó en el 26,6 %, frente al 27,6 % del cierre de 2025 y el 23,2 % del primer trimestre del año pasado.

Los activos totales del BTG Pactual sumaron 845.600 millones de reales (172.536 millones de dólares aproximadamente), con un crecimiento internaual de 4,9 %.

En un comunicado al mercado, BTG Pactual calificó sus resultados financieros como "fuertes", considerando que el primer trimestre no suele ser el mejor período del año y teniendo en cuenta los "desafíos" que plantea el ambiente macroeconómico y geopolítico actual.

El banco, que tiene oficinas en once países de América y Europa, valoró además la importancia de la diversificación de su cartera de productos en el resultado global de la empresa.

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El área de crédito a empresas, la principal unidad de negocio del banco, tuvo ingresos récord de 2.332 millones de reales (unos 475 millones de dólares), con un incremento interanual del 20,7 %.

La facturación arrojó resultados positivos en todas las áreas de negocio: en ventas y mercado financiero subió un 43 % en términos interanuales, gestión de recursos aumentó un 7 %, la banca personal creció un 44,6 % y el negocio de banco de inversiones tuvo una expansión del 65,1 %.