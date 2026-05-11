El cantante marroquí Saad Lamjarred, juzgado en Francia por un nuevo caso de violación

El artista, de 41 años y muy popular en el mundo árabe, comparece en libertad en un juicio que se celebra a puerta cerrada a petición de la denunciante.

Según la acusación, la joven, a la que conoció en una discoteca de la famosa y turística localidad balnearia de Saint-Tropez, asegura haber sido violada en la habitación de hotel del cantante.

Nacido en 1985 en Rabat, el que era considerado el 'rey del pop' marroquí sostiene, por su parte, que la relación fue consentida.

Condenado ya en Francia en 2023 a seis años de prisión en otro caso de violación en París en 2016 que también niega, el cantante ha sido además señalado en casos similares en Estados Unidos en 2010 y en Marruecos en 2015.