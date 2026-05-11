El Festival de Cannes busca la paridad pero a la competición solo llegan los mejores films

"Si dudamos entre dos filmes y uno de ellos es de una realizadora, elegiremos ese", reconoció Frémaux, pero también insistió en que nunca aplicarán cuotas porque " sería el fin de una cierta libertad editorial de una cierta libertad de acción"

En una rueda de prensa en la víspera de la apertura de la 79 edición del Festival de Cannes, su responsable respondió así a las críticas recibidas por el hecho de que en la competición oficial solo haya cinco películas dirigidas por mujeres de las 22 incluidas en ese apartado.

El jurado está compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres, pero además se ha buscado respetar la situación actual del cine, con cineastas jóvenes, como el chileno Diego Céspedes, o veteranos, como el actor Stellan Skarsgard o el guionista Paul Laverty.

Y este año lo presiden un hombre -el cineasta coreano Park Chan-Wook, tras dos ediciones con mujeres al frente: Juliette Binoche y Greta Gerwig, resaltó Frémaux.

Además, tres mujeres presiden otros jurados de esta edición. Carla Simón el de cortometrajes, Leila Bekhti el de Una cierta mirada y Payal Kapadia el de la Semana de la Crítica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Históricamente solo había hombres franceses en los jurados. Las cosas han cambiado mucho", afirmó el delegado de Cannes, que reconoció que él mismo hizo un "acto de contrición" cuando hace quince años se dio cuenta de la escasa paridad existente en el festival.

Cannes firmó una carta que reclamaba la paridad en todas las áreas del cine, pero el texto no incluía que eso se tuviera que aplicar a la competición oficial.

"Hemos puesto a dos mujeres en el cartel de este año -Susan Sarandon y Geena Davis en una imagen de 'Thelma y Louise'- y nos acusan de lavado de imagen feminista", se quejó Frémaux, que también lanzó un dardo a la prensa: "las directoras han sido a menudo mal tratadas por la crítica".

Pero expresó su satisfacción por el número creciente de directoras, no solo en Cannes, también en los festivales de Berlín, Venecia, Toronto o San Sebastián.

De las películas propuestas este año al Festival de Cannes, el 21 por ciento estaba dirigidas por mujeres. Y de las que finalmente se seleccionaron y se presentaran en alguna de sus secciones, las de realizadoras representan un 34 por ciento.

Pero Frémaux reconoció que todo eso no se debe a los esfuerzos del festival, sino al trabajo "del mundo del cine".

"Hay cifras y las cifras dicen que progresa, pero que es lento y no es suficiente", admitió sobre la presencia de las mujeres en la industria y, en consecuencia, en los festivales.

El delegado general del festival más importante del mundo se refirió además a la Inteligencia Artificial, que consideró la consecuencia natural de la evolución tecnológica.

"Es como si nos sorprendiéramos de saber que en 'Avatar' se han usado efectos especiales", afirmó Frémaux, para quien es necesario regular la IA, como acaba de hacer la Academia de Hollywood de cara a los Óscar, pero hay que ser conscientes de que la IA se convertirá en protagonista del mundo del cine.

Sin embargo, consideró que la calidad de una secuencia o de una película dependerá de quiénes la están rodando y no de la IA que se utilice. Y puso como ejemplo algunas de las escenas más emblemáticas de 'Apocalypse Now', de Francis Ford Coppola.

"La IA es una manera de ir más lejos", dijo Frémaux, que señaló que hasta ahora no les ha llegado ningún filme enteramente realizado con Inteligencia Artificial. ¿Y si hubiera llegado? "Lo habríamos visto y habríamos decidido si mostrarlo o no", afirmó.

Pero lo que sí tiene claro es que Cannes está "del lado de los artistas, de los cineastas, de los actores y de todos los que puedan llegar a ser afectados negativamente por la IA".