El hombre más rico del continente africano promete hacer una refinería en África oriental

"El presidente (Ruto) habló sobre la refinería de África oriental, sucederá. Comenzará este año", declaró Dangote en la Universidad de Nairobi, en la primera jornada de la Cumbre África Adelante, marcada este lunes por un foro de negocios y que se celebra hasta el martes con la asistencia de unos treinta jefes de Estado y Gobierno africanos.

Antes de la intervención de Dangote en esta cumbre entre Francia y África, Ruto había pedido al magnate realizar un estudio sobre el establecimiento de esta refinería en la ciudad tanzana de Tanga, o las kenianas de Mombasa y Lamu, todas a orillas del océano Índico.

Este proyecto, según Ruto, costará entre 16.000 y 20.000 millones de dólares (entre 13.500 y 16.900 millones de euros), y fue acordado entre Kenia, Uganda y Tanzania para aprovechar los recursos petrolíferos regionales.

"Ya no queremos ser rehenes del estrecho de Ormuz. No queremos ser rehenes de guerras que son iniciadas por otros. Tenemos nuestros propios recursos aquí y estamos diciendo que vamos a usar nuestros recursos africanos para industrializar nuestra región", añadió.

"Voy a usar recursos del fondo nacional de infraestructura (de Kenia) para invertir en la refinería, para que podamos compartir las ganancias que se produzcan y podamos ayudar a nuestro sector privado a arriesgar en las inversiones que se van a hacer en estos proyectos", concluyó Ruto.

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La refinería de Dangote en Nigeria, la más grande del continente, alcanzó su plena capacidad semanas antes de que estallara la guerra en Irán y ha ayudado al país africano a ganar autosuficiencia en el suministro de combustible.

Otras naciones ahora quieren emular ese éxito y protegerse ante futuras crisis.

La guerra en Oriente Medio comenzó el pasado 28 de febrero con ataques coordinados de EE.UU. e Israel contra Irán, ofensiva a la que Teherán respondió con misiles y drones, además de bloquear Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo y el gas natural del mundo.

El conflicto ha tensado las cadenas de suministro de combustible y fertilizantes, agudizando la vulnerabilidad de las economías africanas dependientes de las importaciones y obligando a más países a abastecerse de la refinería de Dangote.