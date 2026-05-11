El Hondius abandona el puerto de Tenerife tras desembarcar a todos los pasajeros

El buque, que tuvo que atracar por razones de seguridad para facilitar la salida de los últimos pasajeros, zarpó con rumbo al puerto neerlandés de Róterdam, donde tendrá que ser desinfectado.

Los evacuados, por su parte, se dirigen en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur. Son seis cruceristas y 20 tripulantes del barco.

En el aeropuerto los esperan dos aviones que volarán a los Países Bajos; en uno de ellos irán los miembros de la tripulación evacuados hoy y en el segundo partirán cuatro pasajeros australianos, uno neozelandés y otro ciudadano británico.

Desde el inicio de la operación, el domingo, han desembarcado 120 personas, mientras que otras 28, pertenecientes a la tripulación, continúan ya rumbo a los Países Bajos.

El barco, que había fondeado en la entrada del puerto cuando llegó el domingo, repostó hoy y fue avituallado para continuar la navegación una vez terminada la operación de evacuación.

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Comenzó la travesía el 20 de marzo desde Ushuaia, en Argentina, en una navegación de 46 días con 149 pasajeros de 23 nacionalidades que tenía como destino las islas españolas de Canarias.

El 11 de abril se produjo el fallecimiento de un pasajero neerlandés de 70 años, que desde el día 6 había presentado síntomas como fiebre, y cuyo cadáver fue desembarcado en la isla atlántica de Santa Elena junto a su esposa. Esta fue trasladada a Johannesburgo (Sudáfrica), ciudad en la que el 26 de abril murió de hantavirus.

En Santa Elena también desembarcaron una treintena de pasajeros.

Un día después, el 27 de abril, un pasajero británico enfermó gravemente y las pruebas confirmaron que se trataba de hantavirus, mientras que el 2 de mayo otra pasajera, cuyo cuerpo continuó en el barco, falleció, por lo que se alertó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) del brote infeccioso.

El 2 de mayo se confirmó que las tres muertes se debieron a la cepa Andes del hantavirus.

El 3 de mayo el MV Hondius llegó a Cabo Verde y quedó fondeado frente a la capital, Praia, pero las autoridades le negaron la entrada en el puerto por motivos de seguridad. Es entonces cuando la OMS solicitó a España que atendiera la situación del buque.

Pese a la negativa del Gobierno regional de Canarias, el Ejecutivo español autorizó la llegada del barco, que arribó a Tenerife en la madrugada del 10 de mayo en el puerto industrial de Granadilla de Abona, donde, en una operación coordinada con la OMS, desembarcó todo el pasaje y parte de la tripulación.