El Kospi surcoreano aumenta un 1,5 % en la apertura por la racha alcista de chips

Diez minutos después del inicio de operaciones, el indicador crecía un 1,52 %, o 119,11 puntos, hasta una cifra récord de 7.941,35 unidades. El Kospi se disparó un 4,32 % en la sesión previa.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también se incrementaba un 1,29 %, o 15,55 puntos, hasta las 1.222,89 unidades.

El Kospi ha estado rompiendo marcas históricas en las últimas semanas especialmente por el buen desempeño del sector de chips en medio del auge de la industria de la inteligencia artificial (IA).

La buena racha del parqué surcoreano también ha soportado el estancamiento de las negociaciones de paz entre Teherán y Washington, que en la víspera rechazó la respuesta iraní a su propuesta de paz.

El fabricante de chips Samsung Electronics, valor de referencia local, subía alrededor del 1 % en la apertura, y su principal rival, SK hynix, reportaba un considerable crecimiento de casi el 4 %.

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El fabricante de vehículos Hyundai Motor saltaba un 4,64 %, mientras que su empresa hermana Kia hacía lo propio con un aumento del 0,46 %.