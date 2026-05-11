El petróleo de Texas sube 2,7 % tras decir Trump que el alto el fuego con Irán es "frágil"

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo de referencia en EE.UU., sumaban 2,65 dólares respecto al cierre anterior.

El mandatario estadounidense aseguró este lunes que el alto el fuego con Irán se mantiene "vigente" pero está en su momento "más débil" tras rechazar ayer la última propuesta de paz enviada por Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio por considerarla "¡totalmente inaceptable!".

Entre otras cosas, el documento de Irán recogía el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, el pago de reparaciones, la liberación de activos bloqueados, el levantamiento de las sanciones y el fin del conflicto en Líbano.

Tras este anuncio, los futuros del Texas ya comenzaron a anotar subidas cercanas a los 100 dólares por barril, territorio del que bajó el pasado martes por el optimismo ante la posibilidad de que EE.UU. e Irán cerrasen un acuerdo pronto para poner fin a la guerra y resolver la situación en el estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo disparó el precio del crudo.

Por otro lado, Trump confirmó este lunes que planea suspender de manera temporal el impuesto federal al combustible hasta que bajen los precios de los hidrocarburos.

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Según la cadena CBS, la suspensión, que necesita la aprobación del Congreso, le costaría al Gobierno cerca de 500 millones de dólares a la semana.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) explicó que la guerra y el cierre del estrecho de Ormuz han provocado una pérdida de 14 millones de barriles diarios, cerca del 13,5 % del consumo total global medio que estima para este año.