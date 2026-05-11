El tráfico en Heathrow bajó el 5,3 % en abril por el conflicto en Oriente Medio

Un total de 6,7 millones de pasajeros pasaron por Heathrow el mes pasado, frente a los 7,1 millones en el mismo periodo del año pasado, según indica un comunicado del aeropuerto.

Este descenso refleja "el continuo impacto del conflicto en Oriente Medio en algunos mercados y los ajustes a corto plazo en los planes de viaje", explicó el aeropuerto.

No obstante, el número de pasajeros que utilizaron el aeropuerto entre enero y abril fue de 25,6 millones, un alza del 1,2 % frente al mismo periodo de 2025. La guerra en Irán empezó el 28 de febrero.

El consejero delegado de Heathrow, Thomas Woldbye, señaló que "los pasajeros buscan seguridad al planificar sus merecidas vacaciones de verano, por lo que apoyamos al Gobierno y a las aerolíneas en sus planes para que los pasajeros puedan realizar sus viajes."

"Si bien hemos observado algunas interrupciones a corto plazo relacionadas con el conflicto en Oriente Medio, la demanda de viajes se mantiene sólida gracias a la estabilidad del suministro actual de combustible", agregó.