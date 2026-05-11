Emisora nicaragüense denuncia que sus señales ha sido silenciadas por Gobierno de Ortega

"Hoy, con el corazón conmovido pero la frente en alto, informamos que tras 31 años de ser ´La Gigante del Sur de Nicaragua', nuestras señales han sido silenciadas", informó el propietario y director general de esa emisora, Francisco Javier Gadea López, en una declaración pública.

Stereo Romance explicó que sus frecuencias 105.3 FM y 91.1 FM fueron canceladas por orden del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), que es la autoridad reguladora, mediante una resolución administrativa emitida el pasado 8 de mayo.

Las autoridades de Telcor, además, procedieron al retiro físico de los equipos principales de transmisión ese mismo día.

"El cierre de un medio de comunicación es una herida a la libertad de todo un pueblo. Radio Stereo Romance no muere con un sello de clausura; vive en cada ciudadano que exige ser informado con la verdad", señaló su director, que aseguró que la emisora "ha sido mucho más que una frecuencia en el dial; ha sido el hogar de la música, el servicio social y un periodismo independiente que se negó a callar".

"Hoy nuestras oficinas están cerradas, pero nuestro compromiso con la verdad permanece intacto", agregó.

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Su director dijo que la emisora no fue "solo una estación", sino "una escuela" y "pioneros en la modernización de la radiodifusión, convencidos de que la tecnología debe estar siempre al servicio de la integridad".

"Nuestra cabina fue un templo de pluralidad: nunca le negamos el micrófono a nadie. Como medio independiente, nuestra única deuda ha sido con los oyentes, bajo el sagrado compromiso de informar con transparencia, sin importar las presiones", afirmó.

"Ustedes son la razón por la que resistimos hasta el último minuto. El dial puede estar en silencio, pero el vínculo que construimos es indestructible", agregó el mensaje a la audiencia, a la que agradeció por haberle abierto las puertas de "hogares y vehículos durante tres décadas".

Entre 2018 y lo que va de 2026 el Gobierno de Ortega y Murillo ha cerrado al menos 55 medios de comunicación, entre ellos cinco que fueron allanados y confiscadas sus propiedades, incluido el diario La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y la Trinchera de la Noticia, según la ONG Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), con sede en Costa Rica.

Además, al menos 304 trabajadores de medios de comunicación nicaragüenses, en su mayoría comunicadores, han abandonado su país por razones de seguridad o han sido desterrados desde abril de 2018.