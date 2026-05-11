España descarta mutaciones relevantes en el hantavirus del crucero tras primeros análisis

En varios mensajes en la red social X, García explicó varios detalles sobre el brote infeccioso ocurrido en el barco, que sigue fondeado en la entrada del puerto de Granadilla de Abona, en la isla atlántica española de Tenerife.

"La investigación ayuda a reconstruir cómo se produjo la transmisión y a reforzar el seguimiento epidemiológico", agregó sobre los primeros estudios de la variante de hantavirus que causó el brote infeccioso en el crucero.

La cepa Andes, descubierta en seis de los casos confirmados en el buque, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la predominante en Chile y Argentina y su contagio entre personas es limitado, pues requiere una relación estrecha y prolongada.

Precisó García que en el barco quedan 54 personas, de las que 28 desembarcarán hoy para volar a los respectivos países de origen tras partir de Tenerife, y otras 26 seguirán rumbo a los Países Bajos en el mismo barco.

Respecto a los 14 españoles ingresados en un hospital militar de Madrid, donde pasarán la cuarentena, la ministra informó de que han sido sometidos a una prueba diagnóstica PCR y se espera que los resultados se conozcan hoy.

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También en la red social X, la ministra española se refirió a los 400 informadores españoles y extranjeros acreditados para cubrir la operación de evacuación del pasaje y repatriación aérea desde Tenerife.

"En una crisis sanitaria, cada periodista que informa con rigor es un agente de salud pública", argumentó.