España resalta la coordinación ante el hantavirus al agradecer a Guterres su apoyo

Guterres transmitió un mensaje de respaldo al Ejecutivo español por su manejo del desembarco de los ocupantes del navío afectado y extendió ese apoyo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al resto de entidades que han participado en esta operación sanitaria.

Sánchez agradeció en un mensaje en la red social X las palabras y el apoyo del secretario general de la ONU y subrayó que en momentos como estos la coordinación entre países e instituciones es esencial para proteger vidas y defender valores compartidos.

"España -aseguró el mandatario español- estará al lado de la solidaridad, la dignidad y el derecho internacional".

La cooperación entre países ha sido destacada también en la misma red social por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ante mensajes de elogio a España por el dispositivo puesto en marcha ante la crisis tanto por parte de su homólogo de Países Bajos, Tom Berendson; como la de Canadá, Anita Anand.

Albares recalcó la "excelente cooperación" con Países Bajos, afirmando que "así es como se construye Europa", protegiendo a los ciudadanos, y señaló que España ha trabajado estrechamente con Canadá y que el multilateralismo es siempre la respuesta a los desafíos de la salud global.

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El crucero MV Hondius permanece fondeado en aguas frente al puerto de Granadilla, en la isla española de Tenerife, parte del archipiélago de las Canarias (Atlántico), donde continua hoy la evacuación de pasajeros bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria para su repatriación a sus respectivos países.