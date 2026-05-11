Estados Unidos y Francia confirman casos de hantavirus

La ministra de Salud de Francia, Stéphanie Rist, confirmó hoy que una pasajera francesa repatriada del crucero MV Hondius desde Tenerife dio positivo por hantavirus.

Según informaciones recopiladas por el la Deutsche Welle, la paciente que dio positivo a la enfermedad “lamentablemente se deterioró esta noche”, mientras que fueron cinco los franceces que fueron repatriados del crucero.

Todas estas personas se encuentran aislados en hospitales, según detalló la funcionaria francesa. “Están hospitalizados en habitaciones con flujos de aire que permiten evitar el contagio”, aseguró.

Asimismo, el aislamiento se extendería por un mínimo de 15 días, aún en el hospital por lo menos hasta un “nuevo aviso”.

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Casos en Francia y EE.UU.

Sobre los casos de contacto en Francia, la ministra informó que ya se identificó una “veintena de franceses”.

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Además del caso positivo, otro de los 94 ocupantes del barco que fueron desembarcados el domingo y devueltos a sus países, entre los que un estadounidense, también dio positivo a la enfermedad, según anunció el Departamento de Salud de Estados Unidos.

Para limitar los riesgos de transmisión del hantavirus, para el que no hay ni tratamiento ni vacuna, la OMS cita varias medidas, como que las personas evacuadas del barco guarden cuarentena, que su situación se vigile o permanecer alerta a eventuales síntomas.

La vía más habitual de contagio es mediante la inhalación de aerosoles contaminados: al barrer, mover leña, limpiar galpones, abrir cabañas cerradas o trabajar en lugares con presencia de roedores, las excretas secas pueden convertirse en polvo fino que entra por nariz y boca. También puede contagiarse de la siguiente manera:

Contacto directo de mucosas o heridas con orina, heces o saliva de roedores.

Mordeduras (menos frecuente).

Alimentos o agua contaminados por roedores, en determinadas circunstancias.

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