Eurovisión 2026: menos votos del público, un jurado renovado y otras novedades

También hay cambios en el jurado que a partir de mañana, martes, evaluará las actuaciones de los cantantes competidores en las dos semifinales (martes y jueves) y la final (sábado).

Uno de los objetivos de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que organiza el concurso, es limitar la posible "instrumentalización" del festival y frenar las polémicas que han empañado sus últimas ediciones en torno a presuntas influencias sobre el televoto.

Así, para esta nueva edición, la UER decidió reducir de 20 a 10 el número máximo de votos permitidos por cada teléfono móvil, que representará la mitad de la puntuación final tanto en las semifinales como en la final.

Las polémicas en torno al televoto surgieron tras el fuerte apoyo popular recibido por Israel en las últimas ediciones, un país cuya participación genera desde hace varios años un intenso debate en el seno de la UER.

Israel, que ganó el concurso en 2018, terminó segunda el año pasado y fue quinta en 2024, siendo la más votada por la audiencia en ambas ediciones, incluso en España, algo que generó en Radio Televisión Española (RTVE) sospechas de campañas masivas coordinadas.

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Este lunes, de hecho, The New York Times publicó un reportaje que asegura que Israel habría dedicado dinero para influir en el televoto del festival al menos desde 2018, mientras que el director de Eurovisión, Martin Green, defendió el sistema de votación y lo calificó como uno de los "más seguros, protegidos y justos".

Otra novedad este año es el regreso del jurado profesional en las semifinales después de tres años de ausencia, en los que únicamente el televoto decidía quién pasaba a la final.

Se vuelve así al sistema anterior, en el que el mismo jurado da su veredicto tanto en las semifinales como en la gran final, aportando la mitad de la puntuación, antes de saberse el voto del público.

Además, aumenta de cinco a siete el número de integrantes del jurado en cada país participante, siendo al menos dos de ellos jóvenes, de entre 18 y 25 años.

Así se pretende ampliar el abanico de los perfiles del jurado, según la UER, "con el fin de incluir periodistas y críticos musicales, coreógrafos o directores de artes escénicas y figuras con experiencia en la industria musical".

Y por último, todos los miembros del jurado deberán firmar una declaración formal en la que aseguren que su voto será "independiente e imparcial", asegura la UER.

Los espectadores de los 35 países en competición podrán emitir su voto durante la semifinal en la que actúe su propia delegación, aunque sin poder votar por ella misma.

También podrán votar los espectadores de otros países, incluidos los españoles, dentro del grupo denominado 'Resto del Mundo', cuya suma de votos equivale al peso de un solo país en el cómputo total.

Los espectadores podrán emitir hasta diez votos por cada teléfono móvil del que dispongan, y éstos se transformarán en puntos para las diez canciones más apoyadas.

A la votación del público se sumará la del jurado profesional, designado por las cadenas participantes de cada país.

La combinación del voto popular y el del jurado determinará qué diez países de cada semifinal conseguirán clasificarse para la gran final, que se celebrará el día 16.

El mismo modelo de votación mixta entre el voto de la audiencia y el del jurado se aplica en la final, donde habrá 25 competidores (20 de las semifinales, además de los "cuatro grandes", es decir, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, y Austria como anfitriona).

Para que una candidatura pueda recibir puntos del público, deberá haber sido incluida al menos una vez entre las diez favoritas de alguno de los países participantes.

Finalmente, la canción que consiga la mayor puntuación será proclamada vencedora y levantará el preciado Micrófono de Cristal.