Expresidentes iberoamericanos condenan muerte de preso político bajo custodia en Venezuela

"Recibimos con escándalo la noticia de la desaparición forzosa y el ocultamiento de la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Morales, en Venezuela; lo que logra saberse sólo tras el reclamo público y permanente de su madre, a través de los medios de comunicación social", lamentó en una declaración la asociación, firmada por una treintena de expresidentes.

El fallecimiento de Quero fue confirmado la semana pasada por el Gobierno venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado, luego de meses en los que su madre pidió ayuda para conocer su paradero.

Según las autoridades venezolanas, el hombre fue detenido el 3 de enero de 2025 y falleció en julio por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar.

Los expresidentes criticaron en su carta que "unos 28 presos políticos" han muerto bajo custodia del régimen "desde el inicio de la dictadura de (el depuesto presidente) Maduro y su gobierno", una cifra que las ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Provea rebajan a 27 fallecimientos.

Además, criticaron en su misiva el gran volumen de desapariciones forzosas en el país desde 2018.

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"La estabilidad esperada en Venezuela (...) solo se alcanzará con el restablecimiento inmediato de su democracia, bajo la genuina guía de la voluntad popular de los venezolanos, que son las víctimas", agregó el comunicado.

Por lo que exigieron el cese "de quienes han sido identificados como los presuntos responsables de esas violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos", de acuerdo con los informes de Naciones Unidas.

El reconocimiento de la muerte de Quero ocurre en plena escalada social por la situación de los presos políticos en Venezuela, a raíz de la ley de amnistía, que ha sido considerada como insuficiente.

Al menos 457 presos políticos permanecen encarcelados en Venezuela, 42 de ellos extranjeros, según la ONG Foro Penal.

El Gobierno de Venezuela suele afirmar que en el país hay "políticos presos", mientras asegura que están encarcelados por la comisión de delitos, una postura que rechazan diversas organizaciones no gubernamentales y partidos opositores.