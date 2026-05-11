Familias denuncian en Francia a TikTok por suicidios o trastornos mentales de adolescentes

La abogada Laure Boutron-Marmion, que dirige el procedimiento en nombre de las familias, explicó en una entrevista a la emisora France Info que lo que alegan es que la red social incurrió en un abuso de debilidad que se justifica por la vulnerabilidad de los menores y porque la red social explota esa vulnerabilidad.

En la demanda se recoge el caso de cinco familias de otras tantas chicas que se suicidaron y otras once de diez chicas y un chico que sufren anorexia, depresión o tendencias suicidas.

Christelle, madre de una de las adolescentes afectadas por anorexia y ella misma profesora, reconoció haberse visto "superada" por los acontecimientos y no haber sido consciente de las "imágenes mórbidas" y otros contenidos a los que estuvo expuesta su hija, que instaló TikTok en su teléfono a los 12 años.

Para esta enseñante, por parte de TikTok hay "una voluntad de causar daño que lleva a nuestros adolescentes a cometer actos perjudiciales para sí mismos".

La madre está convencida de que la red social explota la fragilidad de su hija, que ahora tiene 15 años: "Hay un ensañamiento para captar su atención y para generar beneficios. Claramente abusan de su debilidad".

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La Fiscalía de París ya había abierto en octubre de 2025 una investigación sobre TikTok para aclarar si se puede considerar que la plataforma promociona el suicidio entre los jóvenes con algunos de los contenidos que se publican allí.

Más allá del procedimiento ante la justicia, Boutron-Marmion insistió en que quieren que los políticos saquen adelante una ley para prohibir las redes sociales a los adolescentes.

El Parlamento francés está tramitando una proposición de ley para prohibirlas a los menores de 15 años que también está a la espera de recibir el visto bueno de las instancias europeas.