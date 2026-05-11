FMI: En Honduras es esencial combatir la corrupción para mejorar el clima empresarial

"Las autoridades (hondureñas) han avanzado en la liquidación de los fideicomisos identificados en el marco del programa respaldado por el FMI, lo que demuestra su compromiso de reforzar la transparencia fiscal", subraya un comunicado del organismo.

En este sentido, agrega el FMI, "las autoridades se comprometen a mantener el nuevo fideicomiso de salud como una excepción temporal, delimitada y sujeta a rigurosas salvaguardas, al tiempo que fortalecen la capacidad del Estado para permitir la eliminación progresiva de este fondo".

Las observaciones del FMI se producen tras concluir una visita a Tegucigalpa, que incluyó una reunión con el presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura.

El jefe de la misión del FMI, Emilio Fernández, dijo a los periodistas que alcanzaron un acuerdo técnico sobre políticas y reformas con las autoridades hondureñas para completar las revisiones de los acuerdos en el marco del Servicio Ampliado al Fondo Monetario Internacional, cuyas evaluaciones estarán a finales de junio.

Eso permitiría, según indicó Fernández, un desembolso a Honduras de aproximadamente 245 millones de dólares.

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El comunicado del FMI señala además que "las prioridades a futuro incluyen la aprobación de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción y la solución de deficiencias institucionales profundamente arraigadas que lastran la confianza de los inversionistas y el crecimiento a largo plazo".

También resalta que en el marco de su programa económico, la nueva Administración, que preside Asfura, se ha comprometido a aplicar políticas sólidas y consistentes con los objetivos del programa respaldado por el FMI.

La economía de Honduras sigue siendo resiliente con una saludable acumulación de reservas internacionales y políticas fiscales prudentes, y está bien posicionada para enfrentar el entorno externo complicado, marcado por tensiones geopolíticas, incluido el aumento de los precios del petróleo y el impacto del fenómeno 'El Niño', según el FMI.

También considera que la prudencia fiscal sigue siendo esencial para proteger la estabilidad macroeconómica y crear espacio para el gasto prioritario.

El organismo también expresó que las nuevas autoridades hondureñas, que asumieron el pasado 27 de enero, han actuado de manera decisiva para impulsar las reformas estructurales.

Además las reservas internacionales netas siguen constituyendo un importante colchón externo y han seguido fortaleciéndose en Honduras, hasta alcanzar 11.600 millones de dólares a finales de abril, gracias al sostenido ingreso de remesas y los precios favorables de las exportaciones, indicó la misma fuente.