Frenar el contagio entre personas: clave para evitar que el hantavirus andino evolucione

"Hay que seguir aislando cuando hay sospechas y controlar a todos los casos contacto", explicó Morand, director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS).

En una conversación telefónica desde Tailandia, país en el que estudia cómo los cambios en el medio ambiente afectan a las enfermedades transmitidas por roedores, el especialista francés saludó las primeras reacciones del Gobierno español y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y advirtió de que es esencial que se detecte el inicio de la cadena del contagio en Argentina.

"Argentina ya estaba desde hace unos meses en alerta por el hantavirus de los Andes. Es importante investigar la conexión entre las cepas detectadas en distintas regiones del país y cómo este brote específico llegó al entorno del crucero (MV Hondius)", indicó.

Los roedores transmisores del virus estaban localizados en zonas rurales, anotó el especialista, quien puso sobre la mesa la hipótesis de que ciertos turistas del crucero se hayan contaminado mientras hacían paseos por la naturaleza.

El hantavirus se encuentra en la orina, las heces y la saliva del ratón. Cuando estas se secan, el virus puede pulverizarse en el aire y la persona lo respira al limpiar graneros, cobertizos o caminar por zonas de matorrales.

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El hantavirus andino tiene una capacidad de contagio más baja que el patógeno del covid-19, pero eso podría cambiar en caso de que no se rompa la cadena de contaminación entre las personas.

"Hay que vigilar la transmisión entre personas. Si esta aumenta damos al virus posibilidad de evolucionar", alertó Morand, en alusión a una mutación del patógeno que lo haga más contagioso para las personas, aunque sin saber si esa mutación modificaría sustancialmente su letalidad.

El investigador del CNRS constató que el hantavirus es "más peligroso" que el virus del covid-19, pues infecta directamente los pulmones.

En ese sentido, uno de los epidemiólogos más conocidos de Francia, Antoine Flahault, encendió este lunes las alertas.

"Se puede observar que la letalidad -es decir, el número de muertes en relación con el número de infectados- es del orden del 30 al 40 %", indicó Flahault, en una entrevista en el canal LCI.

Flahault, profesor de Salud Pública de la Universidad París Cité consideró que la actual tasa sitúa el hantavirus andino "más cerca de un virus de tipo Ébola o SARS que del covid-19 o la gripe".

El barco MV Hondius partió el pasado 1 de abril desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde y durante la travesía se produjo un brote de hantavirus, que causó, hasta el momento, la muerte de tres personas.