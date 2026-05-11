FundéuRAE: “en concreto” o “concreta”, no “en concreta”

No es raro encontrar ejemplos en los medios como los siguientes: “Tiene como objetivo decir qué entidad en concreta está bien o mal gobernada”, “Se apuesta por las singularidades de todas las comunidades, no por una en concreta” o “No ha escatimado en crudeza, salvo por una escena en concreta que ha molestado a algunos”.

De acuerdo con el “Diccionario de la lengua española”, con el sentido de ‘de un modo concreto’ se emplea la locución adverbial “en concreto”, que permanece invariable en género y número, por lo que no es adecuado su uso en femenino concordando con algún complemento de la oración. Sí se establece la concordancia si se usa el adjetivo “concreto” para aludir a que algo es ‘preciso, determinado, sin vaguedad’: “un caso concreto”, “una pregunta concreta”.

Por lo tanto, en los enunciados del principio lo apropiado sería haber escrito “Tiene como objetivo decir qué entidad concreta está bien o mal gobernada”, “Se apuesta por las singularidades de todas las comunidades, no por una en concreto” y “No ha escatimado en crudeza, salvo por una escena en concreto que ha molestado a algunos”.

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