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11 de mayo de 2026 a la - 06:45

FundéuRAE: “en concreto” o “concreta”, no “en concreta”

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Madrid, 11 may (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que la expresión “en concreto” se mantiene invariable, por lo que no es adecuado el uso de “en concreta”.

Por EFE

No es raro encontrar ejemplos en los medios como los siguientes: “Tiene como objetivo decir qué entidad en concreta está bien o mal gobernada”, “Se apuesta por las singularidades de todas las comunidades, no por una en concreta” o “No ha escatimado en crudeza, salvo por una escena en concreta que ha molestado a algunos”.

De acuerdo con el “Diccionario de la lengua española”, con el sentido de ‘de un modo concreto’ se emplea la locución adverbial “en concreto”, que permanece invariable en género y número, por lo que no es adecuado su uso en femenino concordando con algún complemento de la oración. Sí se establece la concordancia si se usa el adjetivo “concreto” para aludir a que algo es ‘preciso, determinado, sin vaguedad’: “un caso concreto”, “una pregunta concreta”.

Por lo tanto, en los enunciados del principio lo apropiado sería haber escrito “Tiene como objetivo decir qué entidad concreta está bien o mal gobernada”, “Se apuesta por las singularidades de todas las comunidades, no por una en concreto” y “No ha escatimado en crudeza, salvo por una escena en concreto que ha molestado a algunos”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.