Guterres transmite su apoyo al Gobierno español por su manejo de la evacuación del crucero

Extendió este respaldo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al resto de entidades que han participado en esta operación sanitaria, en la que los pasajeros desembarcaron este domingo siguiendo estrictos protocolos para garantizar la seguridad de la población de Tenerife.

"Aunque el riesgo actual para la salud pública que plantea el virus sigue siendo bajo, es importante que las medidas sanitarias internacionales garanticen la seguridad de todos, incluidos los pasajeros y la tripulación del MV Hondius", señaló Guterres en una publicación en redes sociales.

Un total de 94 pasajeros han desembarcado en el puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife (España) y setenta de ellos han vuelto o están volando a sus respectivos países en un total de siete vuelos, mientras que el resto lo hará hoy.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha asegurado que el riesgo de contagio de hantavirus a través de los casos del crucero es bajo, pero también resaltó que todos los países de los que procede el pasaje están tomando precauciones.