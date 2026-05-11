Imputan a presidente de Ecopetrol por delitos electorales como gerente de campaña de Petro

Según la Fiscalía, Roa permitió que los gastos electorales superaran los topes fijados por la autoridad electoral en 1.388 millones de pesos (unos 370.000 dólares) para la primera vuelta presidencial de 2022 y en 276 millones de pesos (unos 73.400 dólares) para la segunda.

Por esa razón, fue imputado por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, detalló la Fiscalía en un comunicado.

El pasado 11 de marzo, Roa también fue imputado por la Fiscalía por el delito de tráfico de influencias de servidor público, como parte de otra investigación por la compra de un apartamento en Bogotá y la posible relación de esa transacción con contratos adjudicados por la petrolera estatal.

Antes de ser nombrado presidente de Ecopetrol en abril de 2023, Roa fue gerente de la campaña presidencial de Petro, cargo por el que fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por haber violado los topes financieros de dicha campaña.

Según el CNE, la campaña presidencial de Petro excedió los límites de financiación en primera y segunda vuelta en más de 3.500 millones de pesos (unos 931.000 dólares de hoy) y recibió aportes prohibidos.

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Por eso, el CNE impuso millonarias multas a Roa y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP), que hoy hacen parte del Pacto Histórico, al que pertenece Petro.

Según la Fiscalía, Roa, como gerente de campaña de Petro, "habría permitido que los gastos de campaña excedieran el techo fijado por la autoridad electoral para garantizar equidad y transparencia en el proceso" y, al parecer, presentó un "balance contable de ingresos y egresos que aparentemente cumplía los requisitos de ley".

Sin embargo, la investigación señaló que Roa permitió que se excedieran los límites con gastos como "ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, logística, alimentación, créditos para eventos de cierre de campaña, piezas publicitarias y aportes de un sindicato".

"De igual manera, en el curso de la investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción se conoció que desembolsos y costos generados en primera vuelta, al parecer, fueron reportados en los informes de segunda vuelta, y muchas de las inversiones de segunda, en los registros de primera vuelta", agregó la información.

El pasado 7 de abril, Roa decidió dejar temporalmente la presidencia de Ecopetrol, la principal empresa de Colombia, presionado por distintos sectores, incluso por el sindicato petrolero, para que las investigaciones en su contra no perjudiquen la imagen de la compañía.

Con ese fin, el funcionario tomó primero unas vacaciones a las cuales añadió una licencia no remunerada de 30 días a partir del 28 de mayo, lo que le permitirá apartarse del cargo hasta el 27 de junio.