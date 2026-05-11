Irán respondió a Estados Unidos: una carta con tres puntos que Trump rechazó

La República Islámica había pedido el fin de la guerra en Oriente Medio en toda la región y la liberación de sus activos congelados en el extranjero, reportó AFP.

“No hemos exigido ninguna concesión. Lo único que hemos exigido son los derechos legítimos de Irán”, declaró el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, en una rueda de prensa semanal.

Señaló que las exigencias de Irán incluían “el fin de la guerra en la región” , el levantamiento del bloqueo naval estadounidense y la “liberación de los activos pertenecientes al pueblo iraní, que durante años han estado injustamente bloqueados en bancos extranjeros”.

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“Inaceptable”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el domingo de “totalmente inaceptables” las condiciones de Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, lo que aumenta la probabilidad de que el conflicto siga tras semanas de negociaciones.

“No me gusta. TOTALMENTE INACEPTABLE” , escribió Trump en su red Truth Social.