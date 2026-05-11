Israel confisca tierras palestinas para erigir un puesto de observación militar en Yenín

"Como parte de la reorganización del área de operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel en el norte de Samaria (Cisjordania), y de acuerdo con consideraciones operacionales, se decidió establecer un puesto militar en Yenín", cuyo campamento de refugiados las tropas vaciaron y cercaron en enero de 2025 tras expulsar a sus 20.000 residentes palestinos.

El texto enfatiza que el establecimiento de esta base militar cuenta con el apoyo del estamento político y ha recibido "todas las aprobaciones necesarias" tanto dentro del Ejército como de las autoridades externas, sin detallar cuáles.

Israel emitió ayer domingo las órdenes de confiscación y, según detalló a EFE el portavoz del Ayuntamiento de Yenín, Basheer Mataheen, el puesto militar ocupará una superficie de siete kilómetros cuadrados en el barrio de al Jabariyat del municipio, a las afueras del campamento.

El 21 de enero de 2025, Israel dio comienzo en el campamento de Yenín la incursión militar ‘Muro de Hierro’, provocando la mayor expulsión de población palestina desde la Segunda Intifada y que, junto a los campamentos de Tulkarem y Nur Shams, aún suma más de 40.000 palestinos desplazados, de acuerdo con datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Muchas de estas familias viven ahora en casas de familiares, pero también en colegios y en contenedores prefabricados en el campo, sin poder volver a sus casas dentro del campamento.

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Israel considera el campamento de Yenín un bastión histórico de las milicias palestinas, y desde el inicio de esta operación ha matado a más de 65 personas en la gobernación, también menores, destruido viviendas y edificios para crear rutas para vehículos militares y arrestado a cientos de personas.