Israel critica a UE por no publicar la lista de entidades y colonos radicales sancionados

"La información que circula a través de canales diplomáticos indica que la lista de sanciones, cuyo contenido tampoco se ha divulgado, incluye a individuos y organizaciones que no tienen absolutamente ninguna conexión con la violencia o la actividad criminal", afirmó Exteriores israelí en un comunicado.

Y añadió que la UE está buscando sancionar "opiniones políticas" solo porque supuestamente "no se ajustan" con las de la propia Unión Europea.

De momento, la oenegé pacifista israelí Peace Now ha difundido un listado donde figuran cuatro organizaciones de colonos y tres líderes de asentamientos judíos en Cisjordania "vinculados a la violencia y al expolio de los palestinos".

Además de la conocida colona ultra Daniella Weiss -mediática durante la ofensiva israelí en Gaza por su propuesta de colonizar y anexionarse la Franja- y su organización Nachala, la UE sancionaría a las oenegés proasentamiento Amana y Regavim, al grupo paramilitar Hashomer Yosh y a los directores de estos dos últimos -Meir Deutsch y Avijai Suissa, respectivamente-, de acuerdo a Peace Now.

Regavim, que se centra en ejercer presión política y legal para que el Estado israelí derribe estructuras palestinas, fue cofundada en 2006 por el actual ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

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Además, durante la guerra en Gaza, Regavim apoyó y financió a la organización Tsav 9, sancionada por la UE y EE.UU. por interrumpir deliberadamente el traslado de ayuda humanitaria a Gaza durante la guerra.

Amana, la gran financiadora de los puestos de avanzadilla en Cisjordania (inicios de asentamiento, ilegales también a ojos de la ley en Israel), destina un presupuesto total de 600 millones de séqueles, más de 175.000 millones de euros, a la construcción de asentamientos israelíes en suelo palestino.

Por su parte, HaShomer Yosh (en hebreo, los 'Guardianes de Judea y Samaria') y Nachala coordinan a miles de voluntarios y les proporcionan todo lo necesario para fundar nuevos puestos de avanzadilla desde los que se organiza la expulsión forzada de los palestinos que viven alrededor, según un comunicado de Peace Now.

Reino Unido ya impuso sanciones a Nachala en mayo de 2025, alegando que la oenegé de Weiss había participado en la "facilitación, incitación, promoción y prestación de apoyo logístico y financiero para el establecimiento de asentamientos ilegales y el desplazamiento forzoso de palestinos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados".

Según Peace Now, la decisión de la UE de sancionar a estas cuatro oenegés y a estas tres personas israelíes es "una importante señal de advertencia" de que la violencia "desenfrenada de los colonos en Cisjordania, alentada y apoyada por el Gobierno, está llevando a Israel a un abismo moral y dejando una mancha indeleble" en el país.