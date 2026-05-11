Israel mata a cuatro personas en un día en distintos puntos de la Franja de Gaza

En el barrio de Al Zeitun en la ciudad de Gaza, las tropas israelíes dispararon e hirieron de muerte a Mohamed Jader Tuta, mientras circulaba por el cruce de Al Sawafiri. Su cadáver fue trasladado la tarde del lunes al hospital Al Ahli.

También por la tarde, otro cadáver fue trasladado al hospital Naser de Jan Yunis (sur) tras sucumbir a un ataque con dron al este de la ciudad.

Por la madrugada, el Ejército israelí ya había matado a dos palestinos en un ataque en la carretera de Salah al Din, en la zona central de la Franja de Gaza. Según fuentes del hospital Mártires de Al Aqsa, las víctimas fueron identificadas como Alaa Ibrahim Abu Ayad y Munir Eid al Yatli.

Según el último recuento publicado por el Ministerio de Sanidad gazatí, las personas muertas en la Franja de Gaza por fuego israelí alcanzaron este lunes las 72.740.

Además, pese al alto en fuego en vigor desde octubre, al menos 854 personas han muerto en la Franja en estos siete meses, lo que equivale a una media de cuatro personas asesinadas a diario en ataques aéreos o por disparos de las tropas israelíes que siguen apostadas en la denominada línea amarilla.