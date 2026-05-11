Israel mata a un palestino en Cisjordania tras un supuesto tiroteo contra sus fuerzas

En un comunicado, la Policía israelí aseguró que los efectivos, que se preparaban para una "actividad operativa" en la zona, respondieron rápidamente al supuesto ataque y "neutralizaron al terrorista".

Las fuerzas israelíes no registraron bajas, según la nota oficial, que adjunta una imagen difuminada en la que se aprecia a un hombre tendido en el suelo con un charco de sangre en la zona de su cabeza, mientras tres agentes israelíes armados permanecen a escasos metros.

Según dijo a EFE un portavoz de la Media Luna Roja Palestina, las fuerzas israelíes impidieron a sus ambulancias acceder al lugar y se llevaron el cuerpo del presunto sospechoso.

Por su parte, la agencia oficial palestina WAFA informó de que las fuerzas israelíes llevaron a cabo una incursión en el campamento de refugiados de Qalandia. Según este medio, los agentes irrumpieron en el instituto de formación profesional de la zona y dispararon gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y munición real.

Además, durante esta madrugada, la Media Luna Roja informó de que sus equipos atendieron a un adolescente de 16 años que recibió un disparo en el abdomen a manos de las tropas israelíes cerca del muro del campo de refugiados de Aida, también en Cisjordania ocupada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según este servicio de emergencias, sus equipos trasladaron al menor, que se encontraba en estado crítico, al hospital.

Según la organización palestina Comisión de Resistencia contra el Muro y los Asentamientos, las tropas israelíes y los colonos llevaron a cabo 1.819 ataques en Cisjordania solo durante el pasado mes de marzo.

En lo que va de 2026, más de 37 palestinos han muerto por fuego israelí en ese territorio palestino ocupado, según el recuento de la ONG israelí B'Tselem.