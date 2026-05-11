Kenia y Francia inauguran una histórica cumbre francoafricana con unos treinta mandatarios

"Juntos estamos organizando el mayor foro empresarial jamás celebrado en este continente. Se espera que hoy seamos más de 8.000 personas, procedentes de 40 países africanos diferentes, y que juntos construyamos un futuro común. Es también un gran día para África y Francia", declaró Barrot en la apertura del foro de negocios de la cumbre en la Universidad de Nairobi.

Barrot afirmó que los "incomparables" lazos entre Francia y el continente africano se transformaron "por completo" durante la Presidencia del jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, quien convirtió estas relaciones en una "alianza estratégica".

"Hemos creado nuevos lazos con horizontes más amplios en muchos sectores diferentes: tecnología verde, inteligencia artificial, salud, cultura e industria", añadió el jefe de la diplomacia francesa.

Asimismo, destacó que la visión de Francia sobre África es que es el "continente del presente" y que es la "fuerza motriz de la economía mundial".

"Sabemos que África tiene todo lo necesario para prosperar en el siglo XXI. Las mejores ideas surgirán del continente. Lo mejor se desarrolla en este continente, las mejores innovaciones se inventarán aquí, las mejores historias se escribirán aquí, y Francia está aquí para ayudar a que esto suceda", concluyó.

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Por su parte, el ministro de Exteriores keniano subrayó la "magnitud" de las posibles inversiones que se pueden dar en este foro.

En ese sentido, Mudavadi hizo un llamamiento a los empresarios para consensuar "políticas coherentes y predecibles, directrices claras, legislación adecuada, fortalecimiento de las instituciones financieras e impulso del sector manufacturero".

Se trata de la primera cumbre entre el país europeo y el continente africano que alberga un país anglófono desde que se inauguraron este tipo de reuniones en 1973.

Tras perder influencia en sus excolonias africanas, Francia busca en esta conferencia nuevas alianzas estratégicas con África, más allá de su tradicional esfera de influencia francófona.

La cumbre está copresidida por Macron y su homólogo de Kenia, William Ruto.

Entre los jefes de Estado destacan los presidentes de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu; Senegal, Bassirou Diomaye Faye; Ruanda, Paul Kagame; República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi; o Burundi, Évariste Ndayishimiye, quien ejerce la presidencia de turno de la Unión Africana.

Un ausente notable será el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, cuyo país se ha convertido en aliado importante de Francia en su estrategia de diversificación de relaciones en el continente.

También estarán presentes figuras internacionales como el secretario general de la ONU, António Guterres, o el multimillonario nigeriano Aliko Dangote, el hombre más rico de África.

Esta primera jornada se centrará en un foro de negocios, aunque también incluirá actos ligados al deporte, la restitución de patrimonio cultural africano y encuentros con estudiantes.

El martes, Macron y Ruto encabezarán la sesión política e institucional con los líderes africanos, que abordarán asuntos como paz y seguridad, reforma de la arquitectura financiera internacional, transición energética o tecnología digital e inteligencia artificial.