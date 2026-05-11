La bolsa de São Paulo cae un 1,19 % tras el rechazo de EE.UU. a la propuesta de Irán

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, acabó la jornada en los 181.908 puntos básicos, después de que la semana pasada registrara una bajada acumulada del 1,71 %.

En el mercado de divisas, el real se mantuvo estable frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 4,890 reales para la compra y 4,891 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La perspectiva de un fin al conflicto en Oriente Medio volvió a alejarse después de que el presidente estadounidense Donald Trump tachara de "totalmente inaceptable" la propuesta de paz de Irán y cuestionara la continuidad del alto el fuego.

Entre las acciones más negociadas durante la jornada, figuraron las de la petrolera estatal Petrobras, que subieron un 1,5 %, y las del Banco Itaú, que se dejaron un 2,5 %.

Por otro lado, las acciones que registraron las mayores caídas fueron las de la empresa de zapatos Alpargatas (-6,8 %) y las de la textil C&A (-7,6 %).

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En la punta contraria, los papeles con mayores ganancias fueron los de la cárnica Minerva (+4,8 %) y los de la minera Vale (-2,1 %).

El volumen financiero negociado hoy en el parqué fue de más de 29.180 millones de reales (unos 5.900 millones de dólares o unos 5.000 millones de euros) en 4,3 millones de operaciones.