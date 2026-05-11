La CIDH advierte que los desaparecidos en México suponen una "grave crisis humanitaria"

"(El informe) da cuenta de avances y desafíos de las políticas adoptadas por el Estado para hacer frente a una crisis humanitaria que atraviesa territorios, comunidades, familias y generaciones enteras. (...) La desaparición, en cualquiera de sus formas, es una de las violaciones más graves a la dignidad humana", afirmó la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, en la presentación del documento.

El reporte 'Desapariciones en México', cuya presentación tuvo lugar en Ciudad de México, realiza un estudio a partir de 2018 de este fenómeno, que alcanza a más de 130.000 personas, según cifras oficiales, a partir de testimonios oficiales, información remitida por el Gobierno mexicano y reportes de distintos organismos.

Por su parte, la relatora del organismo internacional para México, Andrea Viviana Pochak, afirmó que es un fenómeno "indiscriminado" con una "alta concentración" en jóvenes, niños y adolescentes, al tiempo que alertó de que existen "riesgos asociados al género" en esta lacra derivados de la violencia machista.

La experta aseguró que la problemática de los desaparecidos es una crisis "generalizada" que continúa ocurriendo en "altos niveles de impunidad", si bien reconoció que desde 2018 hay "avances normativos importantes" por parte del Estado mexicano.

Aún así, dijo que son "esfuerzos insuficientes" dada la envergadura de las desapariciones y la acción del crimen organizado, a veces con el "apoyo" de autoridades mexicanas.

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"El informe también refleja situaciones en las que el crimen organizado ha operado en conjunto con agentes estatales encargados de seguridad", alertó antes de precisar que la CIDH "no constata" que exista una política "preconcebida" por parte del Estado en este sentido.

Además, la relatora para México subrayó que "faltan medidas concretas, verificables y evaluables que permitan reducir efectivamente el riesgo de desaparición", por lo que llamó a mejorar el acceso a la justicia para las víctimas.

En el acto estuvieron presentes funcionarios del Ejecutivo mexicano como el subsecretario de Asuntos Multilaterales y de DD.HH, Enrique Javier Ochoa, quien manifestó que el informe de la CIDH es una "oportunidad" para cooperar en esta materia, a la vez que destacó los avances impulsados por la actual Administración y reconoció la lucha de las familias.

Bibiana Efigenia, quien lleva varios años buscando a su hermano Manuel, criticó duramente la respuesta institucional al asegurar que el actual Gobierno "jamás nos ha abierto la puerta", por lo que calificó de "vergonzoso" escuchar que el Estado diga que quiere cooperar.

"Al escuchar a un Estado que jamás nos ha escuchado, es vergonzoso escuchar que quieren cooperar con las víctimas cuando se han encargado de tapar todas las fichas de personas desaparecidas (...) Y todavía tienen la vergüenza de pedirnos que no politicemos a nuestros desaparecidos, cuando quienes los politizan son funcionarios públicos", sentenció al borde del llanto.

Tras la intervención de la mujer buscadora, familiares de desaparecidos cargaron en su turno contra el discurso de los funcionarios y clamaron: "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", un grito de protesta empleado por los colectivos de búsqueda en México.