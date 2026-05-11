La India abrirá una embajada en Costa Rica con el objetivo de más cooperación e inversión

"Nos regocija que se haya hecho este anuncio aquí. La India es la nación más poblada del mundo, es la cuarta economía mundial y es un muy importante inversionista en el país particularmente en servicios tecnológicos como la nube, software, ciberseguridad y también en manufactura avanzada", afirmó el canciller de Costa Rica, Manuel Tovar.

La Cancillería costarricense aseguró en un comunicado que la apertura de una misión diplomática residente constituye "un paso histórico en las relaciones entre Costa Rica y la India", ya que "refleja el excelente estado de los vínculos bilaterales".

La decisión de la India de abrir una embajada en Costa Rica fue comunicada al canciller Tovar por el ministro de Estado para Asuntos Exteriores y de Textiles de la India, Shri Pabitra Margherita, quien representó a su país en la ceremonia de investidura presidencial de Laura Fernández, celebrada el pasado viernes.

Costa Rica cuenta con una embajada en Nueva Delhi desde el año 2010, por lo que considera que la nueva sede diplomática de la India es "un reflejo del compromiso compartido de ambos países de robustecer aún más los vínculos bilaterales y comerciales".

La Cancillería costarricense aseguró que la India es "un socio estratégico de creciente relevancia global, particularmente en áreas vinculadas con innovación, transformación digital, inteligencia artificial, educación, comercio y desarrollo tecnológico".

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Según datos oficiales, en la actualidad, 25 empresas indias generan aproximadamente 2.500 empleos en Costa Rica; la relación comercial bilateral de bienes ha crecido en promedio 8 % durante la última década y en 2024 el comercio entre ambas naciones ascendió a 339 millones de dólares.

"Este año, además, se conmemora el quincuagésimo sexto aniversario de las relaciones diplomáticas entre India y Costa Rica, una asociación de larga data que se profundizará mediante una cooperación más estrecha, el comercio y el intercambio cultural", concluyó la Cancillería costarricense.