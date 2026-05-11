La Madrid Fashion Week celebrará su 84 edición del 14 al 19 de septiembre

La nueva edición girará en torno al talento, la industria, la internacionalización y la artesanía, los cuatro ejes estratégicos de la nueva etapa de la pasarela madrileña liderada por Asier Labarga.

La primera jornada comenzará en un espacio singular dentro del recinto de eventos de Ifema y será una jornada especial coincidiendo con la expectación generada por el regreso de la Fórmula 1 a Madrid.

Así, conectará la moda con uno de los acontecimientos deportivos más relevantes del año, reforzando la proyección internacional del evento.

A partir del martes, la pasarela se desplegará reforzando el diálogo entre moda, arte, cultura, arquitectura y artesanía, y volverá a potenciar su integración con la ciudad a través de desfiles en espacios públicos con la intención de consolidar su cercanía con el consumidor.