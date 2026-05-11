La petrolera Vista invertirá en Argentina 5.600 millones de dólares hasta 2028

La empresa dijo en un comunicado que proyecta invertir 5.600 millones de dólares entre 2026 y 2028 con el objetivo de alcanzar una producción de 208.000 barriles diarios de petróleo equivalente en 2028.

De ese total, Vista prevé invertir 1.800 millones de dólares este año.

Vista, presidida por el argentino Miguel Galuccio, concentra sus operaciones en Vaca Muerta, donde lleva invertidos unos 6.890 millones de dólares, y se mantiene como el segundo mayor productor de petróleo no convencional de Argentina.

Su producción total de hidrocarburos durante el primer trimestre de este año fue de 134.741 barriles equivalentes de petróleo diarios, con un aumento interanual del 67 %.

La compañía, cuyas acciones se cotizan en las bolsas de Nueva York y México, concretó la semana pasada la compra a la noruega Equinor de activos en Vaca Muerta.

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La adquisición a Equinor, por valor de 712 millones de dólares, incluyó una participación del 25,1 % en el bloque Bandurria Sur y de una participación del 35 % en el bloque Bajo del Toro.

"La reciente incorporación de activos le ha dado a Vista una mayor escala: nos permite dar un salto significativo en producción, exportaciones y capacidad de desarrollo en Vaca Muerta", resaltó este lunes Galuccio en un comunicado.

La compañía registró en el primer trimestre del año una ganancia neta de 107,7 millones de dólares, un 30 % más que en igual período de 2025.