La UE da un paso contra Israel con las sanciones a colonos pero no prevé aún más medidas

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, consideró al término del Consejo de ministros celebrado hoy que el acuerdo sobre esas sanciones y contra figuras destacadas del grupo islamista palestino Hamás demuestra que "se ha superado el estancamiento político que se prolongó durante mucho tiempo".

"La violencia y el extremismo tienen consecuencias", subrayó la alta representante de la UE para la Política Exterior.

Kallas admitió que los ministros hablaron de la posibilidad de limitar el comercio con los asentamientos israelíes ilegales, y que muchos países pidieron avanzar con ello.

"Es cierto que muchos países quieren más y también hay muchos Estados miembros que no lo quieren. Así que en eso estamos. Pero estoy satisfecha de que hayamos sido capaces de imponer sanciones sobre los colonos violentos y acordarlas hoy porque hacía bastante que estaban sobre la mesa", indicó.

Aunque no se hicieron públicos hoy los detalles sobre los colonos que serán sancionados, según fuentes diplomáticas incluyen a tres personas y cuatro entidades.

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En las dos únicas tandas de sanciones a colonos por el momento, aprobadas en 2024, se acordaron medidas restrictivas contra nueve personas y cinco entidades por violaciones graves y sintomáticas de los derechos humanos de los palestinos en Cisjordania.

El anterior Gobierno de Hungría, que encabezaba el ultranacionalista Viktor Orbán, había vetado cualquier propuesta de ampliar esas sanciones.

También está sobre la mesa la posibilidad de sancionar a ministros israelíes extremistas o poner fin a las ventajas comerciales para Israel, mientras que países como España piden suspender incluso el acuerdo de asociación en vigor con Israel (lo que requeriría unanimidad), y otros como Francia y Suecia instan a imponer aranceles a los productos procedentes de los asentamientos ilegales.

Para aplicar medidas comerciales, bastaría con una mayoría cualificada a la que tampoco se llegaría actualmente, pese a que el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, pidió pasar de las palabras a una votación para constatarlo.

En la reunión, los ministros de la UE coincidieron en "la necesidad de reforzar la cooperación con los países del Golfo tras la guerra con Irán" y se aceleró el trabajo en relación con los acuerdos de asociación estratégica con los seis países del Golfo.

"Estamos dispuestos a priorizar nuestra cooperación en materia de seguridad y defensa", aseguró Kallas.

En cuanto al estrecho de Ormuz, la alta representante dijo que el alto el fuego "se encuentra bajo una fuerte presión tras los recientes ataques iraníes en la región" y calificó de "insostenible" el control que ejerce "la línea dura iraní sobre la ruta marítima de transporte de energía más importante del mundo".

En ese contexto, dijo que la UE va a ampliar sus sanciones contra Irán para incluir también a los responsables de obstaculizar la libertad de navegación.

Kallas dijo, asimismo, que los ministros debatieron también cómo reforzar la operación 'Aspides', una misión naval "que puede contribuir a la libertad de navegación", y señaló que esa podría ser la contribución europea a la coalición de países dispuestos a colaborar, liderada por Francia y el Reino Unido.

"La UE también puede aportar décadas de experiencia adquirida en las negociaciones nucleares con Irán si estas se reanudan", añadió.

La alta representante destacó asimismo la decisión de los ministros este lunes de reanudar por completo el acuerdo de cooperación con Siria, que había sido parcialmente suspendido, lo que calificó de "señal importante para la normalización de las relaciones entre la UE y Siria".

La suspensión parcial, introducida en 2011 y prorrogada en 2012, se había centrado en disposiciones específicas del acuerdo relacionadas con el comercio, en respuesta a las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el depuesto régimen de Bachar al Asad.

Los ministros también pactaron levantar las sanciones impuestas a los ministros del Interior y de Defensa de Siria.

El acuerdo de cooperación entre la UE y Siria, celebrado en 1977, establece el marco para las relaciones económicas y comerciales entre las partes.

En 2025, el Consejo ya levantó las sanciones económicas impuestas a Siria, con la excepción de aquellas que se mantuvieron por motivos de seguridad, y reiteró su apoyo a una transición pacífica e inclusiva, al respeto de los derechos humanos y a la reintegración del país en el sistema económico internacional.