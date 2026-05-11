La UE sanciona a 16 personas y 7 entidades por deportar y adoctrinar a niños ucranianos

Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, se estima que Rusia ha deportado y trasladado por la fuerza a cerca de 20.500 niños ucranianos, indicó en un comunicado el Consejo.

Destacó que estas acciones constituyen "graves incumplimientos del derecho internacional y una violación de los derechos fundamentales del niño", y tienen por objeto borrar la identidad ucraniana y socavar la preservación de sus futuras generaciones.

Entre las entidades incluidas hoy en la lista figuran instituciones estatales federales vinculadas al Ministerio de Educación de Rusia, como los centros infantiles de ámbito nacional Orlyonok, Scarlet Sails y Smena.

Éstos organismos están acusados de organizan, en coordinación con las autoridades de ocupación, programas para niños ucranianos en los que se les somete a un adoctrinamiento prorruso, entre otras cosas mediante actos patrióticos, educación ideológica y actividades de carácter militar.

Otras entidades incluidas en la lista acogen a menores ucranianos trasladados desde los territorios ocupados de Ucrania y los exponen a programas alineados con las políticas estatales rusas, incluyendo adoctrinamiento político y actividades coherentes con marcos educativos diseñados para el entrenamiento militar básico.

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El centro DOSAAF de Sebastopol, la Escuela Naval Nakhimov y el Club Militar-Patriótico Patriot de Crimea llevan a cabo la reeducación, el adoctrinamiento ideológico y la militarización de menores, fomentando la lealtad a Rusia y socavando la identidad nacional ucraniana, detalló el Consejo.

Las inclusiones de hoy también incluyen a funcionarios y políticos de territorios ocupados ilegalmente por Rusia, así como a diversos responsables de campamentos juveniles, clubes y organizaciones militar-patrióticas.

Las personas agregadas en la lista están sujetas a una congelación de activos, y se prohíbe a los ciudadanos y a las empresas de la UE poner a su disposición fondos, activos financieros o recursos económicos. Están además sujetas a una prohibición de viajar que les impide entrar o transitar por el territorio de la UE.

La UE impulsó hoy en Bruselas, en paralelo, una reunión de alto nivel de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos.