Londres y París acogen reunión de ministros de defensa con 40 países sobre misión en Ormuz

El ministro británico de Defensa, John Healey, y su homóloga francesa, Catherine Vautrin, liderarán este encuentro, donde se espera que los socios internacionales debatan y expongan "sus contribuciones militares a la misión defensiva de reabrir y asegurar el estrecho de Ormuz cuando las condiciones lo permitan".

"Estamos transformando los acuerdos diplomáticos en planes militares concretos para restablecer la confianza en el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz. Cuando copresida esta reunión de naciones de todo el mundo, nuestra labor será asegurarnos de que no solo hablamos, sino que estamos preparados para actuar", dijo Healey en una nota.

El Gobierno británico indicó que la reunión de mañana se basa en los "importantes avances" logrados en las últimas semanas por planificadores militares "de 44 naciones de todos los continentes", un proceso que también ha estado liderado por Londres.

Además, se enmarca en la decisión de desplegar al HMS Dragon, uno de los buques de guerra más potentes del Reino Unido, en la región de Oriente Medio, para contribuir "a una futura misión multinacional para asegurar el estrecho de Ormuz y salvaguardar la libertad de navegación cuando las condiciones lo permitan".

El estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que pasa el 20 % del flujo marítimo de petróleo a nivel global, permanece bloqueado desde el pasado 28 de febrero, tras el estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Washington y Teherán continúan las negociaciones para cerrar un acuerdo de paz, pese a que las últimas propuestas hayan sido rechazadas. Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este lunes de que el alto el fuego vigente desde abril con Irán es "increíblemente frágil".