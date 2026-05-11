Los 20 británicos del crucero MV Hondius evacuados al Reino Unido en cuarenta hospitalaria

Un vuelo chárter transportó a los pasajeros desde Tenerife al aeropuerto de Manchester, norte inglés, desde donde fueron trasladados al hospital Arrowe Park en Wirral (Merseyside).

Antes de abordar el avión, los británicos fueron sometidos a una prueba de hantavirus y, una vez en el Reino Unido, se implementaron medidas de control de infecciones durante el trayecto del aeropuerto hasta Arrowe Park. Los pasajeros, la tripulación del chárter y personal médico usaron equipos de protección, como mascarillas.

Además de estos veinte británicos, un pasajero japonés del crucero MV Hondius también hace cuarentena en Arrowe Park.

El Gobierno del Reino Unido acogió al pasajero japonés a petición del Ejecutivo de Tokio, y completará su aislamiento en el Reino Unido siguiendo las directrices de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés).

El complejo hospitalario de Arrowe Park cuenta con seis plantas de apartamentos independientes con habitaciones, baños privados, cocina y sala de estar, según las autoridades sanitarias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Robin May, director científico de la agencia, dijo a los medios que "todos los ciudadanos británicos a bordo del MV Hondius han regresado sanos y salvos al Reino Unido y están recibiendo el apoyo de expertos médicos de la UKHSA y del NHS (sanidad pública) en Arrowe Park, quienes han trabajado con rapidez para preparar la llegada segura de los pasajeros a las instalaciones".

La secretaria británica de Sanidad, Sharon Hodgson, declaró por su parte que "ninguno de los pasajeros presenta síntomas, pero los vigilaremos de cerca durante las próximas 72 horas en el hospital, como parte de un periodo de aislamiento preventivo."

El barco había partido el pasado 1 de abril desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, y durante la travesía se produjo un brote de hantavirus, que causó la muerte de tres personas y seis casos más confirmados hasta este sábado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).