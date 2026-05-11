Los jurados electorales de Perú comienzan a proclamar los resultados de las presidenciales

El primero en proclamar resultados fue el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, que representa a tres distritos de la capital de Perú (Lima Cercado, Breña y Jesús María).

En un acto público, el JEE de Lima Centro 1 validó un consolidado de 378.558 votos válidos, en los que el candidato de Renovación Popular, el ultraderechista Rafael López Aliaga, obtuvo 91.796 votos, seguido por el postulante del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, con 68.080 sufragios.

Sin embargo, ninguno de los candidatos más votados en el ámbito de este JEE pasarán a segunda vuelta, dado que los resultados al 99,66 % del cómputo oficial a nivel nacional, le dan esa opción a la candidata derechista Keiko Fujimori con el 17 % y al izquierdista Roberto Sánchez con el 12 %.

En estos distritos de la capital, Fujimori de Fuerza Popular obtuvo 58.902 votos, mientras que Sánchez de Juntos por el Perú recibió 5.649 votos.

El JEE de Lima Centro 1 informó que, en esos distritos, hubo 1.816 mesas instaladas, con igual número de actas de votación, donde 61 actas fueron observadas y cinco fueron a recuento de votos.

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Este proceso de proclamación de resultados comenzó pese a las presiones de López Aliaga por no hacerlo, al denunciar sin pruebas un fraude en su contra, por considerar que se afectó de manera deliberada su votación con los grandes retrasos en locales de votación en Lima, su bastión electoral, debido a problemas logísticos en el reparto del material para los comicios.

Tras la proclamación, el acta será remitida al JNE y publicada en su portal, así como en el diario oficial El Peruano, un procedimiento que cumplirán todos los JEE del país, antes de que se oficialice el resultado final a nivel nacional.

A falta de contabilizar un estimado de 60.000 votos, Fujimori se lleva el 17,17 % de los votos válidos al sumar 2.867.517 apoyos, seguida en segundo lugar por Sánchez con el 12 % al obtener 2.003.902 sufragios; mientras que López Aliaga queda tercero con el 11,91 %, al aglutinar 1.989.428 votos.

La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de apenas 14.474 votos, lo que solo podría ser revertido si el ultraconservador se lleva una cuarta parte de los votos que faltan por contar y el izquierdista no incrementa su votación.

Sin embargo, en la capital Lima, la única zona de Perú donde López Aliaga es el candidato más votado con alrededor del 20 % de los votos válidos, apenas quedan por escrutar unos 16.000 votos.