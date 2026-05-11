Los Mossos identifican a 45 personas vinculadas a la reventa de entradas para el Clásico

Según han informado hoy fuentes policiales, con motivo del partido, en el que el Barça se impuso por 2 a 0 al Real Madrid y se alzó con su 29.º título de Liga, los Mossos desplegaron ayer un dispositivo específico conjunto, con la presencia de miembros de su unidad de policía administrativa y de agentes de paisano, para prevenir y detectar la reventa ilegal de entradas en los alrededores del estadio barcelonista.

Este dispositivo permitió identificar a 45 personas relacionadas con posibles actividades de reventa e interponer cuatro denuncias administrativas.

Asimismo, en el dispositivo establecido para garantizar la seguridad con motivo del partido, los Mossos interpusieron siete denuncias administrativas por posesión de sustancias estupefacientes y por tenencia de armas prohibidas.

También se pusieron cuatro denuncias por uso de simbología prohibida, por introducción o tenencia de bengalas y por falsificación de entrada.

Paralelamente, según los Mossos, el club azulgrana expulsó a 25 personas del recinto por distintos incumplimientos de la normativa interna del estadio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una vez finalizado el partido, la celebración ciudadana por el título de liga se trasladó a la plaza de Catalunya -la cercana fuente de Canaletes, en las Ramblas, lugar habitual de este tipo de festejos, está en obras-, que se desarrolló sin incidentes destacados ni detenciones, según los Mossos.

No obstante, según los Mossos, se identificó a cuatro personas, en una actuación policial preventiva y de control del espacio público.