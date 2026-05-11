Los Veintisiete dan su visto bueno a la actualización del pacto comercial UE-México

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunirán a finales de la próxima semana en la capital mexicana para celebrar la octava cumbre entre la UE y el país norteamericano, en la que el punto principal será la firma del pacto comercial.

Un acuerdo que actualiza el que está actualmente en vigor desde el 2020, con el que México eliminará la práctica totalidad de los aranceles que sigue manteniendo sobre los productos europeos, en su mayoría agrícolas, y "mejorará las condiciones para sectores como la maquinaria, los productos farmacéuticos y los equipos de transporte", explicó el Consejo de la UE en un comunicado.

Además, la UE y México reforzarán la cooperación en el intercambio de materias primas críticas y actualizarán las normas en materia de propiedad intelectual, comercio digital, contratación pública, e igualdad de trato entre las empresas europeas y mexicanas.

Durante la cumbre también se firmará el apartado sobre cooperación política, con el que la UE y México se comprometen a colaborar en ámbitos como el de la seguridad, el judicial y la lucha contra el cambio climático.

El pacto comercial podrá entrar en vigor de forma provisional una vez se haya formalizado la firma, aunque el Parlamento Europeo no haya dado aún su visto bueno, mientras que el apartado político requiere la ratificación de los Estados miembros de la UE.