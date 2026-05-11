Lula carga contra Bolsonaro al instituir el Día en memoria de las víctimas de la covid-19

Lula acusó al exmandatario ultraderechista (2019-2022), quien cuestionó repetidamente la utilidad de las vacunas, de demostrar una "ignorancia absoluta" sobre el virus que causó más de 700.000 muertes en Brasil y de "no escuchar" a los expertos.

La promulgación de la medida ya aprobada por el Congreso ocurre a menos de cinco meses de unas elecciones en las que está previsto que el líder progresista se enfrente al senador Flávio Bolsonaro, el hijo del exmandatario y al que las encuestas muestran en una trayectoria ascendente.

En este contexto, Lula recordó declaraciones polémicas de su predecesor sobre una supuesta falta de confiabilidad de las vacunas contra la covid-19, y destacó la importancia de no olvidar.

"Solo tiene sentido crear algo para recordar el pasado si conseguimos clavar los nombres de quienes fueron responsables", declaró el presidente, quien estaba acompañado en el acto por su esposa, Rosângela 'Janja' da Silva.

La primera dama de Brasil, quien perdió a su madre durante la pandemia, expresó el deseo y la esperanza de que las autoridades del Gobierno anterior sean "castigadas" por su gestión.

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"Nunca voy a olvidar, los familiares nunca olvidarán...Todavía tiene que hacerse justicia", afirmó.

El desgaste de Bolsonaro por la gestión de la covid-19 fue clave para su derrota ante Lula en los comicios de 2022.