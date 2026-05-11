Macron interrumpe enfadado la cumbre francoafricana para pedir silencio al ruidoso público

Sentado en primera fila en un auditorio de la Universidad de Nairobi, Macron, visiblemente irritado por el constante ruido del público durante el acto, se levantó por sorpresa para dirigirse a la audiencia.

"Déjeme restablecer el orden", advirtió a una oradora antes de tomar el micrófono.

"Disculpen, todos. ¡Hey, hey, hey! Lo siento, chicos, pero es imposible hablar de cultura y que gente tan supuestamente inspirada venga aquí a dar un discurso con tanto ruido. Esto es una total falta de respeto", gritó Macron al público.

"Sugiero que, si desean conversar sobre otros temas, utilicen las salas compartidas o salgan al exterior. Si prefieren quedarse aquí, escuchemos a la gente y seguiremos el mismo juego, ¿ok? Gracias", añadió el presidente, entre aplausos de parte del público.

El incidente ocurrió durante una conferencia cultural en la primera jornada de la Cumbre África Adelante, dominada por un foro de negocios, aunque también hubo actos ligados al deporte, la restitución de patrimonio cultural africano y encuentros con estudiantes.

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Macron y su homólogo de Kenia, William Ruto, copresiden la cumbre, la primera entre el país europeo y el continente africano que alberga un país anglófono desde que se inauguraron este tipo de reuniones en 1973.

El martes, Macron y Ruto encabezarán la última jornada: una sesión política e institucional con una treintena de jefes de Estado y Gobierno africanos, que abordará asuntos como paz y seguridad, reforma de la arquitectura financiera internacional, transición energética o tecnología digital e inteligencia artificial.

Tras perder influencia en sus excolonias africanas, Francia busca en la cumbre de Nairobi nuevas alianzas estratégicas con África, más allá de su tradicional esfera de influencia francófona.