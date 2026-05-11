Nicaragua suscribirá acuerdos con Rusia sobre catastro, estandarización y metrología

A través de dos acuerdos presidenciales, los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, concedieron plenos poderes para suscribir esos convenios a uno de sus hijos, Laureano Facundo Ortega Murillo, quien ocupa el cargo de asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional y representante especial para los asuntos con Rusia.

Los memorandos que firmarán el hijo de Ortega y Murillo son entre el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales de Nicaragua y la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua con el Servicio Federal de Registro Estatal, Catastro y Cartografía.

La pareja presidencial nicaragüense también autorizó al titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Erwin Vicente Ramírez Colindres, a suscribir un memorando de entendimiento entre esa cartera con la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología de la Federación de Rusia sobre cooperación en el ámbito de estandarización y metrología.

Los copresidentes de Nicaragua no revelaron el contenido de los memorandos.

La semana pasada, el Gobierno de Nicaragua anunció que suscribirá un memorando de entendimiento con Rusia "para garantizar la seguridad biológica", también sin dar más detalles, sólo que será su hijo quien lo firmará.

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El Ejecutivo sandinista autorizó el año pasado a Laureano Facundo a suscribir un acuerdo de cooperación con Rusia sobre las regiones ucranianas de Jersón, Lugansk, Donetsk y Zaporozhie (Zaporiyia), controladas parcialmente por Rusia y que fueron anexionadas en septiembre de 2022.

Laureano Facundo, uno de los siete hijos de Ortega y Murillo, se encuentra sancionado por EE.UU. y la Unión Europea por "serias violaciones contra los derechos humanos" de los nicaragüenses y apoyar las elecciones "fraudulentas" de noviembre de 2021, en las que fueron reelegidos sus padres con sus principales contrincantes en prisión.

Considerado como el 'delfín' por sectores de la oposición, Ortega Murillo ha sido delegado por sus padres para firmar los acuerdos de cooperación con China, Rusia y Bielorrusia, por encima de los co-cancilleres nicaragüenses, Valdrack Jaentschke y Denis Moncada Colindres.

Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, es el principal aliado en Centroamérica del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Rusia es un antiguo aliado de Nicaragua, que durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses.

El 5 de octubre de 2024, el canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, dijo que su país trabaja "de la mano" con Rusia "por el surgimiento de un nuevo orden mundial multipolar, más justo, más solidario, en paz, seguridad y bienestar".