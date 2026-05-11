ONG denuncia disparos de una patrullera libia tras rescate de migrantes en el Mediterráneo

Los libios, explica la ONG en un mensaje enviado a los medios, "amenazaron con abordar el barco si el Sea-Watch 5 no se dirigía hacia Trípoli, en contra de las instrucciones de las autoridades alemanas, país de bandera del barco, que, por el contrario, indicaron al barco que pusiera rumbo al norte a toda velocidad para ponerse a salvo".

Sea-Watch denunció que las autoridades italianas consultadas por esta organización "se han lavado las manos, afirmando que la situación no es de su competencia".

"Sin embargo, la lancha patrullera libia presente en el lugar junto con otra embarcación más pequeña fue donada por el Gobierno italiano a Libia para las operaciones de captura y devolución en el Mediterráneo, según el acuerdo firmado entre ambos países", añadieron.

Criticaron que el hecho de que esto ocurra en el marco del memorándum de entendimiento Italia-Libia "denota una responsabilidad italiana, que debería haber actuado con urgencia para garantizar la seguridad de las personas a bordo".

"Poco después del abordaje y la captura de la flotilla por parte de Israel en aguas internacionales, nos encontramos ante otro acto de piratería en el Mediterráneo perpetrado por actores que cuentan con el apoyo y la financiación activos del Gobierno italiano y de la Unión Europea", declaró la portavoz de Sea-Watch, Giorgia Linardi.

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Mientras tanto, las lanchas patrulleras libias dejaron de seguir al Sea-Watch 5, que navega hacia el norte a la espera de que Italia indique un puerto seguro de desembarque para las 90 personas rescatadas poco antes del ataque.

La ONG no comunicó que los disparos hayan causados daños en su embarcación.

El incidente recuerda lo ocurrido el pasado agosto con el buque Ocean Viking de la ONG SOS Mediterranée, contra el que la Guardia Costera libia disparó una serie de veces contra la tripulación y causó algunos daños en el barco.