ONG independiente confirma un nuevo feminicidio en Cuba y cifra sube a 19 en 2026

La víctima de este crimen machista es Yurelis Puente Naranjo, de 44 años, quien fue presuntamente asesinada por su exesposo el pasado 8 de mayo, en la localidad de Juraguá, de la provincia Cienfuegos (centro-sur), detalló el informe.

El agresor atacó a Yurelis dentro de su vivienda y posteriormente se entregó a la policía, según las verificaciones realizadas por el Observatorio de Género de AT (OGAT) con fuentes comunitarias.

Las activistas advirtieron sobre "la persistencia de la violencia extrema" contra las mujeres en Cuba, especialmente en el ámbito de las relaciones y exparejas, donde continúan ocurriendo feminicidios con "altos niveles de brutalidad".

Asimismo expresaron su preocupación por el "impacto traumático" sobre niñas, niños, familias y comunidades en un contexto marcado por "la precariedad institucional, el silencio y la falta de protección efectiva para las víctimas".

El Observatorio de la ONG cita 17 intentos de feminicidios en su registro actualizado.

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Además, indicó que investiga doce posibles feminicidios, cinco intentos de feminicidio y un asesinato de hombre por motivos de género alertados en 2025.

Alas Tensas publicó en abril su informe sobre la violencia de género el pasado año, en el que consideró que la actual situación de crisis en Cuba contribuye a una mayor desprotección de mujeres y niñas, por lo que exigió la creación de una red nacional de refugios y de protocolos públicos.

En su análisis señaló que en el 93,8 % de los casos verificados el agresor era una persona conocida por la víctima, lo que sitúa el riesgo feminicida mayoritariamente en contextos de proximidad relacional.

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de ONG feministas, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

El Gobierno cubano ha hablado de "tolerancia cero" contra la violencia machista, pero las activistas han denunciado la falta de acciones concretas, tanto en la prevención como en la atención y el apoyo a las víctimas.

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito específico en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos inauguró a finales de noviembre una oficina en La Habana para atender a las víctimas de la violencia machista y confirmó que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, ex parejas u otras personas.