Orsi dice que Uruguay no está "vacunado" contra las afecciones de convivencia democrática

Así lo dijo durante la presentación del informe sobre Democracia y Desarrollo en América Latina y el Caribe 2026, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

"Venimos bastante conformes con algunas permanencias que Uruguay sigue teniendo, pero no quiere decir que estemos vacunados contra algunas de las afecciones que la convivencia democrática está teniendo, en especial o en particular en América Latina", dijo el mandatario.

En ese sentido, señaló que en el mundo llama la atención y consultan sobre situaciones como los encuentros o viajes que el mandatario ha hecho con expresidentes de otras fuerzas políticas.

De hecho, luego de ser electo como nuevo presidente, Orsi acompañó en la mesa al entonces mandatario, Luis Lacalle Pou, durante la Cumbre del Mercosur celebrada en Montevideo.

Además, ellos dos acudieron junto al también expresidente Julio María Sanguinetti (1985-1990; 1995-2000) en junio del pasado año a Buenos Aires para recibir juntos el premio Ana Frank Latinoamérica.

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En ese entonces, los tres dirigentes políticos fueron reconocidos por su "compromiso con la continuidad democrática, el respeto institucional y la construcción de una convivencia pacífica".

Orsi indicó que, en el marco de la democracia, encuentros que reúnen al mandatario con sus antecesores de cualquier partido deberían ser vistos como algo natural, aunque en la actualidad es "una especia de rareza".

"La posibilidad del diálogo o la existencia de relacionamientos más allá de los institucionales y que tienen que ver con los vínculos personales muchas veces son los ámbitos o las instancias que terminan salvando situaciones que parecían insalvables", enfatizó el presidente.

E insistió: "No existe vacuna y la polarización o la tendencia a los extremos también es una realidad que uno respira en esta zona del planeta".

En ese sentido, subrayó que espera que el PNUD y todos quienes creen en la democracia encuentren la mejor pista de aterrizaje para poder hacer llegar su voz.

"Seduce esta discusión, preocupa y creo que también tenemos que ver cómo lo llevamos a los ámbitos más fermentales como son los ámbitos educativos", concluyó.

Las democracias de América Latina y el Caribe se deterioran lentamente desde adentro, sin golpes de Estado, sino por el debilitamiento gradual de sus instituciones, según el informe Democracia y Desarrollo 2026 del PNUD.

El documento, difundido este lunes por el organismo, concluye que la región —considerada la más democrática del mundo en desarrollo— acumula tensiones que amenazan la sostenibilidad de sus sistemas políticos, al tiempo que el avance económico no ha logrado traducirse en mayor legitimidad institucional.