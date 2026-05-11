Palestinos desalojan 50 comercios en Cisjordania a la espera de que Israel los derribe

"Hasta hoy, este negocio daba de comer a 17 familias. Ahora ni yo ni mis empleados sabemos adónde ir", dice a EFE Fahed, de 43 años, propietario de un taller mecánico en la carretera principal del pueblo. "Se ha ido nuestra fuente de sustento. Acabaremos en la puerta de una mezquita", lamenta.

La semana pasada, Israel emitió órdenes de demolición inmediatas para el taller de Fahed y otro medio centenar de comercios de la misma calle, sobre la que Israel quiere construir una nueva carretera para colonos que conecte Jerusalén con Maale Adumim, el mayor asentamiento en Cisjordania.

Fahed, que ha estado al frente de su negocio durante los últimos 20 años, reconoce haber perdido "cualquier tipo de fe en la Justicia israelí". Como muchos otros comerciantes de Al Eizariya, el mecánico aguardó hasta esta semana a que los tribunales emitieran una respuesta a sus apelaciones.

"Teníamos hasta mediados de mayo para que saliera una resolución a las órdenes de desalojo que ya recibimos en 2025, pero (el Ejército) va a actuar antes que la Justicia", explicó el domingo a EFE Omar Rayub, de la oficina de Información de la Gobernación de Jerusalén, que administra regiones al este de la ciudad.

La ONG israelí Peace Now alega que las demoliciones están relacionadas con un nuevo proyecto colonial E1, con el que Israel busca dar continuidad al asentamiento colono de Maale Adumim con Jerusalén, dificultando aún más cualquier posibilidad de un Estado palestino.

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Fuen en agosto de 2025, coincidiendo con la aprobación en la Knéset (Parlamento israelí) del proyecto de expansión E1 cuando la Administración Civil israelí expidió las primeras órdenes de demolición contra Al Eizariya.