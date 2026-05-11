Panamá incauta 1.378 paquetes de droga con apoyo de Ecuador, que iban hacia Suecia

El Senan, en coordinación con la Armada y el Centro de Inteligencia de Ecuador, "logró la incautación de 1.378 paquetes de (la) presunta sustancia ilícita ocultos en un contenedor procedente de Ecuador, en tránsito por Panamá y con destino final Helsingborg, Suecia", indicó el ente de seguridad en un mensaje en la red social X.

Esta nueva incautación se suma a otra de 1.320 paquetes de droga el 6 de mayo pasado, que se saldó con el arresto de cuatro panameños por su presunta vinculación con el alijo, el cual era transportado en varios vehículos hacia la zona fronteriza con Costa Rica.

En este operativo, la Policía Nacional (PN) y personal del Ministerio Público (MP, Fiscalía) confiscaron además cinco vehículos en los que se movía la droga y que fueron interceptados en una zona de la provincia panameña de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica.

La semana pasada las autoridades de Panamá también desarticularon una red de narcotráfico que transportaba droga hacia Europa y Norteamérica mediante empresas de mensajería, y arrestaron a una docena de involucrados, entre ellos panameños y jamaicanos.

En 2025, Panamá decomisó 129 toneladas de drogas y 47,8 toneladas de precursores químicos, según estadísticas del Ministerio Público (Fiscalía).

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Este año, las autoridades panameñas han reportado la incautación de varios cargamentos de droga, entre ellos uno de 5.356 paquetes el pasado 17 de enero tras interceptar el Servicio Nacional Aeronaval una embarcación en una de las islas del archipiélago de Las Perlas (Pacífico).